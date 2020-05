Après avoir supervisé la sortie de The Golf Club 2019, 2K s’approprie de manière définitive la licence de HB Studios en annoncant la sortie de PGA Tour 2K21 le 21 août prochain sur PC, (Steam), PS4, Xbox One, Switch et Stadia.

Evidemment toujours développé par le studio canadien, ce nouvel épisode permettra à 2K Games d’étoffer son catalogue avec le golf tout en offrant son savoir-faire en matière de jeux de sport à HB Studios.

PGA Tour 2K21 proposera 15 parcours sous licence PGA TOUR, « chacun ayant été scanné en utilisant une technologie de pointe pour donner vie aux fairways, greens, bunkers, arbres, lacs et étangs » ajoute le communiqué de 2K.

Présence de 12 joueurs pro (dont Justin Thomas, choisi pour le packshot), un éditeur de parcours, une présentation télévisuelle, le plein de didacticiels pour les débutants, du jeu en ligne en pagaille ainsi que le plein d’éléments pour créer son joueur et le personnaliser, PGA Tour 2K21 s’inspirera largement de ce qui existe déjà avec d’autres disciplines, monnaie virtuelle incluse.