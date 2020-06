Un long billet publié sur le site officiel de Need for Speed nous informe du développement par Criterion Games du nouvel épisode de la franchise. Ce nouveau jeu sera dévoilé le 18 juin prochain à l’occasion du EA Play Live 2020.

Deux jours plus tôt, le 16 juin, Need for Speed ​​Heat intégrera le service EA Access et Origin Access Basic Vault. Dès le 9 juin, ce même NFS ​​Heat aura droit à une mise à jour apportant le cross-play et permettant ainsi aux joueurs PC (Origin, Steam), PS4 et Xbox One de concourir entre eux.

Mine de rien, Need for Speed ​​Heat sera ainsi le premier jeu Electronic Arts à proposer du cross-play. Premier pas avant de généraliser la manœuvre ?