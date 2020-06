Voilà déjà 10 années que le PlayStation Plus est à la portée des joueurs PlayStation. Pour fêter cela, le service de jeux en accès illimité par abonnement de Sony s’offre un programme de juillet 2020 de qualité même s’il n’a absolument rien d’extraordinaire. En tout cas pas pour un tel anniversaire.

Dès le 7 juillet et jussqu’au 3 août, les abonnés au PS Plus pourront ainsi récupérer l’excellent NBA 2K20, le sympathique Rise of the Tomb Raider dans son édition 20ème Anniversaire ainsi que la curieuse expérience interactive Erica.

Une belle sélection mais pas forcément ce que certains attendaient pour un dixième anniversaire, le PlayStation Plus pourra encore fêter son cap le mois prochain pour récompenser ses fidèles.

En attendant, place à une infographie avec quelques données autour du PlayStation Plus et de ses dates clés.