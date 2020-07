L’annonce d’un nouveau Worms, forcément on s’en émeut. Mais celui-là, on ne l’avait vraiment pas vu venir. Voici Worms Rumble, fraîchement dévoilé lors de l’événement PlayStation Indies et programmé pour la fin de l’année sur PC, PS4 et PS5.

Comme l’illustre la vidéo diffusée pour l’occasion, Worms Rumble n’aura rien d’un épisode traditionnel puisqu’il prendra les traits d’un jeu multijoueur en temps réel avec des sessions capables d’accueillir 32 joueurs.

Au programme, trois modes de jeu (Deatchmatch, Last Worm Standing et Last Squad Standing), de la personnalisation à tout-va et du cross-play pour permettre aux joueurs de s’affronter peu importe la machine.

La Team17 fait évoluer sa formule, pourquoi pas, mais il va en falloir davantage pour nous emballer.