On attendait Slightly Mad Studios au tournant, c’est finalement avec un certain Fast & Furious Crossroads que le studio à l’origine de Project CARS va revenir en mai 2020. Un jeu de “courses poursuites en équipe” précise Bandai Namco, l’éditeur, tout en présentant la première bande-annonce de cette adaptation de la licence cinématographique qui sortira donc, ô surprise, en marge du nouveau film Fast & Furious.

Proposant une histoire inédite mettant en scène Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez) et Roman (Tyrese Gibson), ainsi que les acteurs Sonequa Martin-Green et Asia Kate Dillon, Fast & Furious Crossroads nous promet des “lieux époustouflants” avec cascades, braquages et vilains pas beaux à la clé. Au regard du premier trailer dévoilé, il en falloir bien plus pour nous donner envie de faire le show.

Du multijoueur sera aussi de la partie dans ce Fast & Furious Crossroads et de plus amples détails seront donnés prochainement sur cet aspect-là en particulier du jeu. En attendant, voici une première galerie de screens.