Absent du Nacon Connect, le Monster Truck Championship des développeurs polonais de Teyon revient avec un trailer et une date de sortie.

Pour la vidéo, c’est ci-dessous que ça se passe et pour la date, elle est calée au mois d’octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Profitons de cette exhibition pour rappeler que Monster Truck Championship s’adressera aux amateurs de gros engins avec pas moins de 16 véhicules (personnalisables), quelques 25 circuits, cinq types d’épreuves (course, time-trial, drag races, freestyle et destruction), du jeu en ligne pour 8 délicats pilotes et un mode carrière.