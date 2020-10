Juste à temps pour Halloween, Bandai Namco sort son nouvel épisode de l’anthologie The Dark Pictures. C’est en effet jour de sortie pour Little Hope, second épisode de la série horrifique de Supermassive Games à voir le jour sur PC, PS4 et Xbox One (trouvable pour un peu moins de 25€, pour les intéressés).

De terribles décisions, les joueurs doivent en prendre un bon lot dans cette expérience narrative mettant en scène quatre étudiants et leur professeur dans la petite ville de Little Hope. Une bourgade au lourd passé pour des événements à revivre encore et encore, en optant pour des voies différentes, avec plusieurs fins à découvrir.

Rappelons qu’en plus de son solo, Little Hope propose un mode histoire partagée pour deux joueurs en ligne ainsi qu’un mode soirée cinéma dans lequel jusqu’à 5 joueurs en local partagent l’aventure.