Peu de temps après avoir mis en avant la présence renforcée de la WNBA dans NBA 2K21, la version next-gen du jeu de basket de 2K et Visual Concepts s’attarde sur les ajouts apportés au mode Ma Carrière ainsi que sur un nouveau mode baptisé Ma NBA.

Ma Carrière : la G League au programme

Pour sa version sur PS5 et Xbox Series X, le mode carrière de NBA 2K21 évolue et propose de nouvelles façons d’accéder à la NBA. S’il sera possible de passer du lycée à la grande ligue, les joueurs qui souhaitent prolonger le plaisir pourront opter pour la case université en y consacrant quatre années et même en explorant la rigoureuse G League.

2K promet aussi de nouvelles activités pour cette carrière ainsi que des clins d’oeil a priori destinés aux fans de la franchise et autres adeptes de ce mode depuis plusieurs années.

Ma NBA : le nouveau mode gestion de NBA 2K

Adieu Ma Ligue et Mon MG, il faudra parler de Ma NBA dans NBA 2K21 sur les consoles de nouvelle génération. Créer sa propre ligue, la gérer, endosser le rôle de manager général et même de commissaire, voilà ce que proposera ce mode issu de la fusion des anciens modes de gestion de NBA 2K.

Menu de navigation repensé, plus d’options de personnalisation pour les MG en herbe et des fonctionnalités autrefois liées à Ma Ligue étoffées avec des options inédites, Visual Concepts souhaite faire de Ma NBA la nouvelle référence en matière de gestion de basket, « en posant des fondations saines pour au moins les 6 prochaines années » expliquent les développeurs.

De plus amples informations sur tous ces éléments sont directement disponibles via le blog officiel du jeu.