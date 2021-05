Voilà le genre de nouvelle que l’on aime partager. Le très bon Ancestors : The Humankind Odyssey vient tout juste de fêter son million d’exemplaires vendus dans le monde. Pour remercier la communauté de joueurs et célébrer ce joli cap, Panache Jeux Numeriques a mis en ligne une vidéo illustrant quelques réactions de fans, avec le plein de « Merci » dedans.

« Nous souhaitions créer quelque chose de spécial avec Ancestors: The Humankind Odyssey, et cela représente énormément pour nous de voir plus d’un million de joueurs nous rejoindre dans la création de leur expérience de jeu. C’est une immense réussite pour notre petite équipe. Nous tenions donc à remercier tous ceux qui y ont joué, et tout particulièrement ceux qui ont partagé leurs incroyables aventures avec nous. »

Patrice Désilets, co-fondateur et directeur créatif chez Panache Jeux Numeriques.