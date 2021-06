Disponible depuis un peu moins de 2 mois sur PC et consoles, NieR Replicant ver.1.22474487139… rencontre un joli succès. À en croire les données récoltées en interne par Square Enix, la version modernisée du jeu par Toylogic s’est écoulée à plus de 1 million d’exemplaires dans le monde.

Un chiffre qui englobe les versions physiques et numériques, et qui s’accompagne d’une autre performance pour la franchise. NieR : Automata vient en effet de passer le cap des 6 millions de ventes. Là encore, les versions physiques et téléchargeables sont cumulées.

Un petit mot enfin sur la version PC Steam de NieR Replicant ver.1.22474487139…. Depuis peu, les joueurs peuvent en effet récupérer une nouvelle mise à jour censée optimiser les performances du titre, notamment « une fréquence d’images stable de 60 ips ». Tous les détails de cette update sont visibles par ici