Même s’il est loin de nous avoir convaincu, Chivalry 2 se montre intéressant sur bien des points. La recette a en tout cas séduit bien des joueurs puisque Torn Banner Studios, Tripwire et Deep Silver viennent d’annoncer le cap du million d’exemplaires vendus sur PC et consoles. Disponible depuis le 8 juin, Chivalry II devient le jeu qui « s’est vendu le plus rapidement » pour Torn Banner Studios ainsi que le premier million seller pour Tripwire.

Après la mise à jour gratuite House Galencourt, Chivalry 2 semble donc avoir de beaux jours devant lui. Et ça, peu importe tout ce qu’on a pu lui reprocher.

Un nouveau trailer a été diffusé pour célébrer ce cap, avec plein de belles notes dedans. Nous n’y sommes logiquement donc pas.