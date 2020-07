Les ventes de A Plague Tale : Innocence sont au beau fixe. Un communiqué de Focus Home Interactive et Asobo Studio nous apprend en effet que le jeu a dépassé le cap du million d’exemplaires vendus dans le monde, et ce un peu plus d’un an après sa sortie.

Un joli succès pour un titre qui, s’il n’est pas exempt de défauts, n’en reste pas moins attachant et profite surtout d’une écriture solide aux thématiques assez fortes.

Vous n’êtes pas vraiment familier avec A Plague Tale : Innocence ? Notre test est toujours disponible via ce lien et vous pouvez même cliquer ici pour retrouver notre interview (réalisée en mars 2019) de Kevin Choteau, Lead Game Designer, et David Dedeine CCO et co-fondateur d’Asobo Studio.

Dernière précision, A Plague Tale : Innocence est actuellement en promo à 15,29€ sur Steam. Il est également toujours disponible aux abonnés du Xbox Game Pass sur One et sur PC.