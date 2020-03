Dernière ligne droite pour One Piece Pirate Warriors 4. Le jeu de Bandai Namco ne compte pas faire faux-bond aux fans et se prépare pour sa sortie en fin de semaine, le 27 mars, sur nos PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Le trailer de lancement vient de faire son apparition sur la toile, à découvrir ci-dessous.

Monkey D. Luffy et quelques 40 autres personnages seront au rendez-vous dans ce One Piece Pirate Warriors 4 qui s’annonce défoulant à souhaite, une caractéristique bien connue des adeptes des jeux d’Omega Force. On espère simplement que ce Musô saura varier les plaisirs, chose vérifiable tout bientôt donc.