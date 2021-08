Brièvement aperçu lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2021, Lost Judgment avait promis d’en montrer davantage dans les heures suivantes. C’est chose faite et le jeu de SEGA, développé par le Ryū ga Gotoku Studio, a eu droit à un trailer de présentation de près de sept minutes.

Sous-titrée en français, la vidéo permet de faire la lumière (tout en préservant des spoilers, ou presque) sur le scénario de ce second volet. On y retrouvera Yagami dans ce qui sera une histoire résolument sombre faite d’enquêtes, de combats et de surprises.

Verdict pour Lost Judgment le 24 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, One, Xbox Series X|S.