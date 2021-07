Si le foot féminin se fraye progressivement un chemin dans le FIFA d’EA Sports depuis la saison 2016-2017, c’est une autre licence majeure qui s’apprête à franchir le pas. Enfin. Sports Interactive et SEGA ont ainsi annoncé l’intégration des équipes féminines dans le jeu de gestion Football Manager.

L’aboutissement de ce projet majeur ne sera pas un simulateur d’entraîneur de football féminin. À la place, le football féminin sera totalement intégré dans l’univers de FM, et les entraîneurs pourront prendre la responsabilité d’un club masculin ou féminin et passer de l’un à l’autre sans la moindre friction.

Une représentation la plus complète et authentique possible, c’est ce que promettent les deux compagnies. Le football féminin pourrait ainsi ne pas être dans la partie dans le futur Football Manager 2022, a priori prévu pour le prochain automne. Sports Interactive évoque en effet des « délais réalistes » pour cette arrivée qui se voudra sans concession et similaire au foot masculin en termes de données.

« Nous savons que cette opération coûtera des millions et que les retours à court terme seront modestes » ajoute Miles Jacobson, le célèbre directeur du studio. « Mais, là n’est pas la question. Il est évident qu’il existe actuellement un plafond de verre pour le foot féminin, et nous voulons contribuer à le faire voler en éclats. Nous croyons en l’égalité pour tous et nous souhaitons faire partie de la solution. »

Les intentions sont là, reste à savoir quand Football Manager comptera le foot féminin dans ses rangs.