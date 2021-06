Proposé aux joueurs PC depuis plusieurs mois maintenant, le jeu Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre est maintenant disponible sur consoles. Comme promis, Dear Villagers et les développeurs d’Artefacts propose leur RPG tactique en téléchargement sur Xbox One, PS4 et Nintendo Switch avec, pour ces deux derniers supports, une édition limitée physique Chicken Edition (qui comprend le DLC Les Ruines de Limis).

Cette arrivée sur consoles, elle est célébrée avec un trailer en français.

Adaptation de la célèbre saga audio de John Lang, Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre nous permet de retrouver le Ranger, le Barbare, l’Elfe, le Nain, la Magicienne, l’Ogre et le Voleur. Sept aventuriers qui possèdent des compétences et talents spécifiques, qui se lancent dans une quête pour retrouver la statuette de Gladeulfeurha.

L’éditeur glisse au passage que l’avenir de son titre passera par « deux nouveaux DLC ». Aucune info, juste la promesse qu’ils sortiront prochainement.