Square Enix avait promis de lâcher le nouveau contenu téléchargeable de Kingdom Hearts III cette semaine sur PS4. C’est chose faite puisque Re Mind, le nom donné à cet épisode supplémentaire, est désormais disponible en téléchargement sur la console de Sony en échange de 30 euros sur le PS Store.

Rappelons que ce contenu, destiné aux joueurs ayant terminé Kingdom Hearts III, permet à Sora de “vivre les combats de ses amis selon leur point de vue”. Il est aussi question de plusieurs combats de boss, d’un nouveau mode Compo photo, d’une fonctionnalité de diaporama ainsi que d’un mode Menu Premium avec “différentes options de difficulté et des défis”.

Envie de dépenser plus ? Un pack à 40 euros réunissant ce DLC ainsi que la vidéo du concert Kingdom Hearts – World of Tres – Orchestra est également à la portée des plus accrocs.

Précisons une fois encore que les joueurs Xbox One de Kingdom Hearts III disposeront de ce DLC le 25 février prochain.