Depuis hier, les joueurs de eFootball PES 2020 peuvent profiter d’une nouvelle mise à jour avec le déploiement du Data Pack 4.0. Présenté avec la vidéo ci-dessous, en voici le contenu.

Plus de 50 visages de joueurs (dont Erling Haaland, Dean Henderson, Wesley Moraes, Wayne Rooney et Zlatan Ibrahimović) ont droit à une update, le Campeonato Brasileiro Série A et la TOYOTA Thai League se mettent aussi à niveau alors que pas moins de 120 maillots sont mis à jour. On voit aussi arriver des maillots exclusifs pour les septs Effectifs de Club Partenaire.

Dans un autre registre, le mode myClub accueille quant à lui durant les deux prochaines semaines une belle liste de joueurs de Légendes (Andrea Pirlo, Giuseppe Bergomi, Iván Córdoba, Gareth Barry, Shay Given, Jan Koller, Rafael van der Vaart et Robbie Keane).

Enfin, 15 nouvelles paires de chaussures déboulent (adidas, Nike, New Blance, Puma et Umbro). Du leur côté, les chaussures et les ballons officiels de la Ligue 1 Conforama et de la 3F Superliga se mettent à jour.