Le lancement d’une nouvelle génération de consoles, on n’y assiste pas tous les jours mine de rien. Il est en tout cas temps pour la Xbox Series X de débarquer en France, disponible en échange de 499,99€ (tout du moins pour ceux qui ont réussi à la pré-commander) et accompagnée de sa petite soeur Xbox Series S quant à elle affichée à 299,99€.

Cette arrivée des Xbox Series X et S, elle s’accompagne de la commercialisation d’une Expansion Card SSD signée Seagate à 269,99€ permettant d’étendre la mémoire de votre machine de 1 To supplémentaire (de base, la Series S embarque quelques 370 Go de stockage interne…). La seule solution officielle pour étendre le stockage de la console en y installant des jeux Series X / S, les bons vieux disques durs ne permettant que l’installation des titres Xbox One et antérieurs. Il est aussi question d’une télécommande TV sous licence officielle à 20,99€, pour profiter des contenus médias sans passer par la manette.

Les nouvelles manettes justement (avec leurs gâchettes texturées, le bouton de partage dédié et le bouton multidirectionnel hybride) sont elles-aussi proposées individuellement à la vente dès ce jour, à 59,99€ l’unité, en noir, blanc ou bleu pour ce lancement.

Quant aux jeux qui accompagnent le lancement des Xbox Series X et S, on va se simplement rappeler qu’aucune exclusivité majeure n’est au rendez-vous et qu’il faut en ce jour se « contenter » d’un Assassin’s Creed Valhalla optimisé pour la cause. Bien sûr, il suffit de fouiller dans le catalogue Xbox One (notamment à l’aide du Xbox Game Pass) pour y dénicher de nombreux titres One techniquement mis à jour pour l’occasion et, pour certains, réellement sublimés.