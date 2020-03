Accessible sur de nombreux supports, Castlevania : Symphony of the Night étend son emprise aux mobiles. Konami a en effet annoncé l’arrivée de son titre classique, à récupérer sur l’App Store (pour les possesseurs d’un appareil iOS) ou le Google Play Store (pour les utilisateurs Android) en échange de 3,49€.

Pour cette version mobile, Castlevania : Symphony of the Night se dote d’une interface évidemment taillée pour les écrans tactiles. Il est notamment question de faciliter le déclenchement des attaques spéciales et des transformations, même s’il reste possible d’utiliser une manette pour ceux qui en possèdent une.

Konami parle d’une « nouvelle fonction de sauvegarde« , comme pour les autres versions les plus récentes du jeu, alors que la traduction française est elle-aussi de la partie.

Profitons d’une vidéo publiée par un quidam sur Youtube pour apprécier cette version (sous iOS) en action.