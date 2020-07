Sans surprise, la France aura aussi droit à son édition physique de Human Fall Flat. Le populaire puzzle platformer de No Brakes Games, caractérisé par ses personnages à la physique flageolante, sera disponible en version boîte Anniversary dès le 25 septembre chez nous à la faveur de Just For Games.

Bien sûr, Human Fall Flat Anniversary embarquera toutes les mises à jour et tous les contenus qui ont été diffusés depuis la sortie de la version d’origine il y a quatre ans déjà.

Sur Nintendo Switch, cette édition anniversaire sera vendue 44,99€ contre 39,99€ pour les versions PS4 et Xbox One.