Une compilation qui réunit les plus célèbres des jeux de société, les classiques du divertissement et autres jeux de carte intemporels, voilà la promesse de 51 Worldwide Games. Un titre annoncé pour le 5 juin sur Switch et dont voici la (très) longue vidéo de présentation.

Commandes avec boutons, contrôles tactiles et visée gyroscopique pour le gameplay selon les activités, jeu en ligne, multijoueur sur une même machine et réseau sans fil local pour quatre consoles avec le mode Mosaïque, 51 Worldwide Games compte séduire un vaste panel de joueurs.

Sa sélection de jeux ira du Yam’s au Air hockey en passant par le Bowling, les Fléchettes, le Blackjack, le Solitaire, le Piano, la Pêche, les Échecs, le Mancala, les Dominos, le Circuit routier, la Bataille, le Mah-jong solitaire ou encore le Golf et bien d’autres.