Un peu plus tôt dans le mois nous parlions de TOHU, un point & click signé Fireart Games dont l’univers ne nous laisse pas indifférent. Puisque le jeu est sorti cette semaine sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, on ne résiste pas à l’envie de partager le trailer de lancement de cette curieuse production.

La vidéo prend soin d’illustrer la sombre créature à l’origine des maux de la planète poisson de TOHU, une menace que notre héroïne va combattre à l’aide de ses méninges et d’un alter-ego mécanique costaud.

TOHU coûte 12,99€ sur les différents supports.