À peine a-t-on le temps de se remettre du lancement de la Xbox Series X qu’une autre machine a fait son apparition. Et pas des moindres puisque c’est la PlayStation 5 qui a été dégainée par Sony, pour l’instant uniquement dans les « marchés clés » que sont États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud avant d’arriver la semaine prochaine, le 19 novembre, chez nous.

La PS5 de sortie, avec ou sans lecteur

Sony a été ferme : aucune PS5 n’est en stock dans les boutiques « physiques » pour le lancement. Pour espérer mettre la main sur la nouvelle PlayStation, il faut ainsi avoir réussi à pré-commander sa console ou alors surveiller les sites de vente en ligne qui mettront quelques exemplaires en stock. Cela a été par exemple le cas aux Etats-Unis, avec des quantités toutefois faméliques face à la forte demande. Qu’il s’agisse de la console avec lecteure (499,99$) ou du modèle Digital (sans lecteur, 399,99$), beaucoup se sont cassés les dents sur un « Out of stock« . Autant dire que la situation en Europe la semaine prochaine, et donc en France, sera similaire.

Votre pré-commande est assurée ? Vous avez réussi à mettre la main sur une console ? Peut-être vous faudra-t-il une seconde manette DualSense. Le nouveau pad PlayStation, vendu 10€ de plus que la génération précédente (69,99€), est censé être au coeur de l’expérience PS5 avec son retour haptique en tête d’affiche.

Comme chez Xbox, une télécommande multimédia (à 29,99€) est proposée pour ceux qui veulent plus de confort en profitant de leur machine en mode séance vidéo. Un casque micro sans fil Pulse 3D (99,99€) officiel devrait aussi être de la partie, de même qu’un station de recharge de manettes (29,99€) ainsi qu’une caméra HD (59,99€).

Notes que la caméra HD n’est pas celle qui permet aux possesseurs du PlayStation VR de jouer sur PS5, non, puisqu’il leur faut utiliser la caméra PS4 fournie avec le casque. Un adaptateur est toutefois requis pour la brancher sur sa PS5, l’accessoire étant proposé gratuitement à cette adresse pour ceux qui justifieront leur achat du casque (via le numéro de série).

Et les jeux dans tout ça ?

Pour son lancement, la PS5 se dote de quelques titres notables. Notre chouchou ? Demon’s Souls (79,99€), assurément, un remake qui a a priori tout pour plaire. Spider-Man Miles Morales (59,99€) est l’autre star de ce line-up.

On peut aussi citer Sackboy : A Big Adventure (69,99€), premier représentant de la série LittleBigPlanet sur PS5, Godfall (69,99€), The Pathless (34,99€) ou encore le multiplateforme Assassin’s Creed Valhalla, sans oublier Astro’s Playroom intégré à la console et véritablement taillé pour découvrir les fonctionnalités de la DualSense tout en rendant hommage à l’univers PlayStation.

Et si la question de la rétrocompatibilité est aussi d’actualité entre PS4/PS5, les abonnés au PlayStation Plus ont quant à eux droit à une sélection d’une vingtaine de jeux PS4 à (re)découvrir sur leur PS5 sans payer autre chose que leur habituel abonnement.