Ce n’est un secret pour personne, la PS5 sera officiellement disponible le 19 novembre en France (le 12 novembre aux Etats-Unis) avec un prix de vente fixé à 499,99€ pour le modèle classique et 399,99€ pour la version Digital (donc sans lecteur disque).

Les pré-commandes de la prochaine PlayStation ont quant à elles été officiellement lancées hier, le vendredi 17 septembre, mais la machine de Sony a (très) rapidement été victime de son succès.

PS5 : déjà introuvable en France ?

Vous avez beau chercher à acheter en ligne la PS5 sur Amazon, CDiscount, Fnac.com, Cultura ou encore Micromania, tous affichent actuellement le même message : « actuellement indisponible ». Il n’aura en effet fallu que quelques minutes hier matin avant que les différentes boutiques en ligne ne stoppent leur programme de pré-commandes devant le nombre a priori imposant de demandes.

En vous déplaçant dans votre boutique préférée hier, il semblait également difficile de s’assurer la réservation de l’un ou l’autre modèle de la PS5. Si les premiers arrivés ont été logiquement les premiers servis, les enseignes ont rapidement fait savoir à leur client qu’il n’était plus possible d’enregistrer de réservation. Si l’on prend le cas de Micromania, un vendeur de l’enseigne nous a par exemple informé que les réservations de la PS5 et la PS5 Digital étaient déjà effectives mercredi après-midi, avant l’annonce de Sony, et ont été rapidement stoppées peu de temps après l’ouverture des magasins le (où des fils d’attente se sont formées…) le lendemain. A priori, chaque boutique avait la possibilité de mettre en réservation seulement une trentaine de machines sans avoir l’assurance, pour l’heure, de disposer d’autres consoles à la vente d’ici le lancement.

Et ailleurs ?

Si la situation en France semble compliquée pour le lancement de la PS5 le 19 novembre, qu’en est-il outre-Atlantique où Sony sortira sa console une semaine plus tôt ? A priori, même chaos.

En ligne, les Walmart, GameStop et autres Best Buy étaient déjà en rupture dès la soirée de mercredi et ce, en quelques minutes seulement. De quoi alimenter les frustrations pour les joueurs US qui n’ont pas eu plus de chance avec le marché physique. Et si une nouvelle salve de pré-commandes pourrait être lâchée dès la semaine prochaine, Sony n’a pas confirmé l’information et n’a également pas commenté les désillusions des nombreux joueurs frustrés.

Here are the official PS5 Details from today's event! Amazon: Sold Out

Best Buy: Sold Out

GameStop: Sold Out

Target: Sold Out

Walmart: Sold Out pic.twitter.com/sihyXJmJfW — Neutral (@RealNeutralYT) September 17, 2020

Une chose est certaine : la PS5 rencontre déjà un franc succès, largement alimenté par une chasse à la pré-commande dont on devrait encore entendre parler.