Ce n’est pas vraiment une surprise mais voilà qui a le mérite d’être officiel : la PS5 aura droit à sa propre nouvelle version du PlayStation VR, la réalité virtuelle de Sony. Hideaki Nishino, Senio Vice President de Sony Interactive Entertainment, a lui-même annoncé la nouvelle sur le PlayStation Blog, évoquant « une expérience de divertissement ultime, qui bénéficiera d’avancées gigantesques en matière de performances et d’interactivité ».

Sans l’évoquer par un nom officiel, Hideaki Nishino parle d’un « nouveau système VR » notamment doté d’une nouvelle manette VR (inspirée des fonctionnalités de la DualSense) et surtout qui sera connecté à la PS5 via un unique câble. Au revoir le boîter externe de l’actuel PSVR et des nombreux câbles qui l’accompagnent donc.

Il va falloir être patient avant de découvrir ce nouveau système VR made in PlayStation car sur PS5, la réalité virtuelle nouvelle version n’arrivera pas avant 2022. Sony tient à le préciser, l’actuel PSVR a encore « de beaux jours devant lui ».