À sa sortie le 19 juin, le très attendu The Last of Us Part II sera accompagné d’une PS4 Pro en édition limitée.

Une belle bête que la division marketing de Sony a dévoilé en vidéo et photos.

Console Pro 1 To en finition mate avec motif gravé du tatouage d’Ellie, manette DualShock 4 avec le logo du jeu de Naughty Dog sur le pavé tactile, copie physique de The Last of Us Part II, code pour thème dynamique PS4 et autres bonus numériques composent ce bundle qui devrait être proposé d’ici peu en pré-commande chez les principaux revendeurs français.

Toujours en lien avec la prochaine grosse exclusivité PS4, un disque dur 2 To de la marque Seagate sera aussi commercialisé en édition limitée The Last of Us Part II alors que le casque-micro sans fil officiel de la PS4 en profitera lui-aussi pour se payer une version aux couleurs du jeu.