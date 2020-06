Annulée la semaine dernière en raison des mouvements sociaux qui occupent une large place dans l’actualité de ces derniers jours, la fameuse présentation d’une heure des futurs jeux du catalogue de la PS5 est désormais reprogrammée au jeudi 11 juin à 22h (heure française).

C’est donc dans quelques jours à peine que Sony Interactive Entertainment lèvera le voile sur cet événement préenregistré dont on nous dit qu’il sera diffusé en 1080p à 30 images par seconde. Un choix qui a « facilité le processus de production de l’événement pendant une période obligeant une grande partie de notre équipe et de nombreux développeurs à travailler depuis chez eux », alors que le port d’écouteur/de casque est recommandé pour profiter « des effets sonores très sympa ».

Sony se sent évidemment obligé de préciser que les jeux en question seront plus beaux sur PS5 en 4K. On pouvait s’en douter.