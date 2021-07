C’était un secret de Polichinelle mais voilà qui a le mérite d’être officiel : la Nintendo Switch aura droit à un nouveau modèle avec écran OLED dès cette année. C’est plus précisément le 8 octobre que sortira chez nous cette machine avec son écran OLED plus grand (7 pouces contre 6,2 pouces pour la Switch actuelle et 5,5 pour le modèle Lite). Un écran « aux couleurs intenses et aux contrastes élevés » donc, mais à la résolution identique (1280×720).

Nintendo Switch, la même en plus OLED

Qui dit écran plus grand dit nouveau support pour le jeu en mode sur table (promis comme étant plus stable) et nouvelle station d’accueil (avec port Ethernet). Il sera aussi question de 64 Go de mémoire interne (32 Go pour les modèles déjà disponibles) et de haut-parleurs de meilleure qualité.

Pour le reste pas de surprise, les caractéristiques techniques de la Nintendo Switch OLED sont les mêmes que les modèles actuels (poids similaire, même puissance, même batterie/autonomie), et les accessoires, Joy-Con en tête, s’utiliseront de la même manière.

Dernière précision, la machine sera vendue 50 dollars de plus que le modèle classique (en France, on passerait donc de 330 à 380 euros environ). Deux coloris seront proposés à sa sortie : une console blanche et ses Joy-Con blancs d’un côté, une console bleu/rouge néon et ses Joy-Con bleu/rouge néon de l’autre. Précautionneux, Nintendo a déjà mis en ligne le mode d’emploi qui permettra de transférer ses jeux numériques et autres données sauvegardes d’une console à une autre.