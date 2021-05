On en parlait un peu plus tôt dans le mois, la mise à jour technique de Remnant : From the Ashes sonnant l’arrivée de la 4K et de l’affichage à 60fps sur PS5 et Xbox Series X est désormais disponible. Et quitte à se répéter, on précise qu’il n’est pas question de profiter des deux à la fois. Il faut en effet faire un choix : jouer à 30fps mais en 4K, ou se contenter d’une résolution en 1080p pour profiter des 60 images par seconde.

On prendra le temps de vous reparler plus amplement de ces « performances next-gen » du jeu de Perfect World Entertainment et Gunfire Games, signalons simplement que ce jour signe également l’arrivée de Remnant : From the Ashes dans le Microsoft Store et l’application Xbox sur Windows 10, avec intégration du jeu au catalogue Xbox Game Pass sur PC.