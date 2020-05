On le sait depuis avril dernier, l’édition 2020 de la gamescom ne prendra physiquement pas place à Cologne. Il faudra en lieu et place se contenter d’un événement numérique sur lequel les organisateurs donnent quelques précisions, infographies à la clé.

Un événement, quatre piliers

Déjà en place l’année, l’espace en ligne gamescom now sera évidemment étendu pour cette édition 2020. Pilier central du salon, ce hub centralisera toutes les émissions officielles, nouvelles vidéos et autres annoncées liées au plus grand salon européen du jeu vidéo.

Second piler : le Daily Show. Les émissions se succéderont durant cette gamescom 2020 avec ce qu’il faut de mise en avant des principaux titres du salon sur fond d’interviews et de présentations de gameplay. Des diffusions qui viendront donc en complément de la cérémonie d’ouverture, l’Opening Night Live, du nouveau format Awesome Indies et de la cérémonie qui clôturera l’événement, le Best of Show. Tout cela sera aussi en ligne avec la troisième pierre de l’édifice gamescom 2020, à savoir les liens avec différents partenaires pour des présentations exclusives à la clé.

Dernier pilier évoqué par les organisateurs, la Devcom dont la version numérique (qui se déroulera du 17 au 30 août) disposera des outils nécessaires pour assurer le lien entre visiteurs professionnels et acteurs de l’industrie.

gamescom 2020 : le calendrier

Pour résumer ce programme dont on connaît à présent les grandes lignes, la gamescom 2020 a droit à une seconde infographie qui en résume le calendrier.

L’Opening Night Live pour lancer les hostilités le 27 août, la nouvelle diffusion Awesome Indies le 29 août ou encore la cérémonie de récompenses Best of Show pour clôturer le salon le 30 août, le tout avec un lot quotidien d’émissions spéciales et de présentations : on sait désormais à quoi s’attendre avec la gamescom 2020 et son programme tout numérique.