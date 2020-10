Quelques jours après avoir ouvert sa Mâchoire, voilà que The Medium s’offre déjà une nouvelle apparition vidéo dans l’actu. Pas pour n’importe quelle raison cela dit puisque le jeu d’horreur de la Bloober Team est désormais daté au 10 décembre.

Les joueurs PC, Xbox Series X et Series S seront ceux qui accueilleront cette nouvelle production des développeurs de Blair Witch et Observer, un titre dont on rappelle qu’il aura la particularité de mettre simultanément en scène deux mondes, le monde physique et le monde spirituel, avec lesquels notre héroïne pourra interagir.