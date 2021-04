Bonne nouvelle pour les fans européens de Ace Attorney / Phoenix Wright, la compilation The Great Ace Attorney Chronicles a été annoncée par Capcom pour le 27 juillet prochain chez nous sur PC, PS4 et Nintendo Switch.

Embarquant deux jeux inédits chez nous, à savoir The Great Ace Attorney : Adventures et The Great Ace Attorney 2 : Resolve, cette collection met en scène Ryunosuke Naruhodo. Cet ancêtre de Phoenix Wright doit faire acquitter ses clients dans quelques 10 affaires prenant place à la fin du 19e siècle, « pendant la période Meiji au Japon et l’ère victorienne en Angleterre« .

Aux côtés d’un certain Herlock Sholmes, entre autres, notre héros aura droit à des mécaniques inédites à la licence que ce soit lors des phases d’enquêtes ou pendant les audiences au tribunal.

Huit mini-épisodes supplémentaires et trois costumes alternatifs (diffusés en tant que DLC au Japon) seront inclus d’office dans The Great Ace Attorney Chronicles, tout comme une galerie d’illustrations et un auditorium.

Dernière précision, la compilation se jouera en anglais ou en japonais. A priori pas de traduction française, donc.