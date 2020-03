Cliquez ici pour découvrir la tracklist du vinyle Death Stranding :

Side A1. Once, There Was An Explosion2. Alone We Have No Future3. Bridges4. Souless Meat Puppet5. Beached Things6. Chircal Carcass Culling

Side B

7. The Face of Our New Hope

8. John

9. An Endless Breach

10. Heartman

11. The Severed Bond

Side C

12. Claws Of The Dead

13. Fragile

14. Stick vs Rope

15. A Final Waltz

Side D

16. Strands

17. Lou

18. BB’s Theme (Feat. Jenny Plant)

Side E

19. Flowers Of Fingers

20. Cargo High

21. Demens

22. Decentralized by Nature

23. Mules

24. Porter Syndrome

Side F

25. Chiralium

26. Spatial Awareness

27. Stepping Stones

28. Frozen Space

29. The Timefall