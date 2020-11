Koch Media, qui possède plusieurs équipes de développement et qui est aussi connu pour son activité dans l’édition/la distribution, en plus d’être le détenteur du label Deep Silver (le tout appartenant au groupe Embracer, tout comme THQ Nordic rappelons-le), vient d’annoncer une nouvelle acquisition : Flying Wild Hog. Le studio à l’origine de Shadow Warrior appartient donc désormais à Koch Media, une opération qui concerne les trois équipes du studio polonais basées à Varsovie, Rzeszów et Cracovie.

Et si Flying Wild Hog planche actuellement sur quatre différents projets avec d’autres éditeurs (dont Focus Home Interactive, on en parlait par ici, mais aussi avec Jagex et Devolver Digital), cette acquisition ne remet pas en cause les développements en cours et Flying Wild Hog continuera d’œuvrer « en tant que studio indépendant au sein de la famille Koch Media et de son réseau de studios ».

Un atout de plus dans les manches de Koch Media qui compte dans ses rangs des équipes telles que Warhorse Studios, Milestone, Voxler ou encore Vertigo Games.