Les choses ont accéléré en fin de semaine dernière pour King’s Bounty II. Le RPG tactique au tour par tour de 1C Entertainment s’est payé une nouvelle bande-annonce tout en lançant son programme de pré-commandes, laquelle a notamment permis de découvrir ce à quoi ressemblera l’imposante King Collector’s Edition.

Alors que le nouveau trailer donne quelques pistes sur l’histoire du jeu (il y sera question de conspiration contre la couronne), tout en offrant de brefs extraits de gameplay, 1C Entertainment préfère s’attarder sur les différentes éditions que les joueurs peuvent désormais réserver.

L’édition Day One (physique ou numérique), se composera du jeu de base et de différents DLC (5 bonus ingame).

L’édition Lord (numérique), embarquera quant à elle le contenu de l’édition Day One et y ajoutera d’autres DLC (pour un total de 12 bonus). La Duke’s Edition (numérique), exclusive aux plateformes Steam et Epic Games Store, ajoutera à tout un artbook numérique et la bande-son de King’s Bounty II.

Enfin, ceux qui ne craignent pas pour leur porte-monnaie pourront se tourner vers la King Collector’s Edition (physique) qui se composera notamment d’une véritable couronne, d’un poste double-face, d’un artbook de 36 pages et de la bande-son.

Peu importe l’édition, King’s Bounty II sera donc disponible le 24 août sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.