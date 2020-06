Si Kingdom Hearts occupe la scène mobile avec son jeu de cartes Union χ Dark Road dont une nouvelle mise à jour a été annoncée, la licence de Square Enix s’apprête aussi à revenir sur consoles dans un certain Kingdom Hearts Melody of Memory (à découvrir en vidéo ci-dessous à partir de 3:38).

Prévu pour cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, ce jeu musical proposera plus de 140 morceaux et mettra en scène quelques 20 personnages des jeux Kingdom Hearts. Il s’agira de traverser divers mondes Disney et de s’adonner à un jeu de rythme-action en profitant des musiques de chaque univers visité.

Square Enix ne manque pas de noter que Kingdom Hearts Melody of Memory sera la première apparition de la licence sur Switch. Pas sûr que ce soit cet épisode que les joueurs concernés attendaient, ils s’en contenteront.