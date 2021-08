La sortie de King’s Bounty II se rapproche à grands pas. Toujours prévu pour le 24 août sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One, le RPG tactique au tour par tour de 1C Entertainment et Prime Matter fera notamment l’objet d’une Fan Edition dont le contenu a tout juste été révélé. Editée à 300 exemplaires, cette édition à 64,99€ sur consoles/54,99€ sur PC se composera du jeu, d’un mug, d’un porte-clé et de trois puzzles exclusifs.

Les fans de King’s Bounty et autres collectionneurs sont prévenus. De quoi se faire plaisir, sans pour autant se ruiner pour la King Collector’s Edition dot on parlait en juin dernier.

Il est aussi possible d’apprécier une longue vidéo explicative de gameplay de King’s Bounty II.