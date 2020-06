Parmi les productions un peu moins en vue lors de la soirée PS5 figure un certain Kena : Bridge of Spirits. Développé par Ember Lab, un studio qui a fait ses armes dans le monde de l’animation (dont un populaire fan film basé sur Majora’s Mask), ce jeu d’action-aventure à base de puzzles sortira donc sur la dernière machine de Sony mais aussi sur PS4 et PC (Epic Games Store).

Kena : Bridge of Spirits mettra en scène une héroïne du nom de Kena, évidemment. Une guide spirituelle chargée de lever le voile sur un mystère qui entoure un ancien village disparu. La particularité du jeu ? Les petites créatures baptisées Rot que Kena pourra contrôler pour résoudre certaines énigmes et combattre les ennemis. Plusieurs compétences seront d’ailleurs à améliorer pour développer les liens entre l’héroïne et les petites boules de poils.

Kena : Bridge of Spirits sera disponible en fin d’année/début d’année prochaine, donc pas forcément au lancement de la PS5.