Lui aussi présent lors du State of Play, Kena : Bridge of Spirits a fait coup double hier soir avec un tout nouveau trailer et, surtout, l’annonce de sa date de sortie.

Bien qu’il soit également prévu sur PC (en plus de la PS5 et PS4) c’est bien lors de la courte présentation de Sony Interactive Entertainment que Ember Lab a décidé d’annoncer que Kena : Bridge of Spirits sera disponible le 24 août prochain.

Les joueurs pourront alors guider Kena ainsi que ses compagnons, les Rot, de précieux alliés utiles et cro meugnon pour résoudre certaines énigmes et combattre les ennemis. Pour les plus impatients sachez que Kena : Bridge of Spirits et déjà disponible à la précommande sur l’Epic Game Store.