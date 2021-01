Après une démo jouable l’année passée lors du Steam Game Festival sur PC puis à l’occasion du Summer Game Fest Demo Event chez Xbox, Kaze and the Wild Masks déboule sans prévenir avec une date de sortie dans la besace : le 26 mars 2021.

Inspiré des classiques des années 90, ce jeu de plateforme signé Soedesco et PixelHive nous proposera d’incarner le lapin Kaze qui, à l’aide de masques sauvages (masques du tigre, de l’aigle, du lézard et du requin), disposera de différentes capacités pour combattre des légumes enragés. Un affrontement qui se fera tout au long de 30 niveaux (avec une cinquantaine de niveaux bonus) répartis dans les « les Îles de cristal ».

Kaze and the Wild Masks sera disponible en téléchargement sur PC, Stadia, PS4, Xbox One et Switch, aussi en version boîte chez Just For Games sur PS4, One et Switch.