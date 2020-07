Si vous avez déjà repéré le Kaze and the Wild Masks de Soedesco et PixelHive lors du Steam Game Festival mais que vous préférez jouer sur console, sachez que le jeu de plateforme aura également droit à des versions Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Prévue pour cet hiver, cette édition console se fera sous la forme d’une version boîte distribuée par Just For Games chez nous.

Et pour découvrir ce à quoi ressemble ce titre brésilien inspiré des classiques des années 90, il est désormais possible d’en télécharger la démo sur Xbox One dans le cadre du Summer Game Fest Demo Event (jusqu’au 27 juillet).