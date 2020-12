Meilleur jeu d’action/aventure

Le grand gagnant : Assassin’s Creed Valhalla

110 heures à piller et saccager l’Angleterre ça n’a pas de prix. La mythologie Nordique, l’héritage de Ragnar Lodbrok, la chasse à l’Ordre, l’exploration remise au centre de tout, bref, c’était fun et parfois rigolo.

J’ai suffisamment ri au nez des éditions remastérisées et autres remakes HD pour ne pas reconnaître une véritable réussite quand c’en est une. Et Mafia : Definitive Edition est la preuve que l’on peut proposer une légère réécriture d’une œuvre pour la moderniser juste comme il le faut sans pour autant dénaturer le travail original. Ajoutez à cela une technique appréciable et voilà les conditions optimales pour (re)découvrir ce qui reste, à mon sens, un incontournable du jeu vidéo.

Certes le rythme n’est pas le fort de ce second volet et certaines incohérences scénaristiques m’ont un peu indigné sur la fin, mais l’ampleur de l’aventure est telle que le dernier titre de Naughty Dog reste une bonne petite claque avec une prise de risque qui apporte tout de même plus de bonnes que de mauvaises choses.

Je suis une femme qui a des plaisirs simples. Découper des soldats ennemis, brûler des maisons, boire de la bière, escalader des points d’observation et traquer des zinzins adeptes d’une secte pour les terminer à la lame secrète suffisent à m’occuper pendant des dizaines d’heures.

Le choix de Kuru : The Pathless

Il aura fallu attendre la fin de l’année 2020 pour enfin pouvoir poser nos mains sur un jeu d’action/aventure décent. Bon, si ça n’avait été qu’une catégorie d’action, Hades aurait remporté la palme haut la main, mais il fallait bien que je place The Pathless quelque part. L’après-Abzû de Giant Squid est une merveille de contemplation, de frénésie, d’exploration. Un régal de la première à la dernière minute, une aventure magnifique ponctuée de séquences folles. Et quelle musique bon sang, QUELLE MUSIQUE !

Il est dit que dans le voyage, ce n’est pas la destination qui compte, mais tout le chemin parcouru. J’ajouterais à cela que le plus important, ce sont les souvenirs qui en resteront. Alors certes, Ghost of Tsushima emprunte à beaucoup de jeux en open world de cette dernière génération, mais tout y est solidement servi par une mise en scène des plus épiques. Apportée par une direction artistique d’une grande délicatesse, l’ambiance façonnée par Sucker Punch m’a littéralement transporté au milieu de ses cerisiers en fleur et ses villages pittoresques. Pour le coup, cette année, je me suis vraiment senti être le Ghost of Tsushima.