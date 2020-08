Comme chaque année, Ubisoft lève le voile sur le nouveau Just Dance qui viendra égayer les rayons à partir du 12 novembre prochain. Un Just Dance 2021 dont voici le trailer d’annonce.

Prévu tout d’abord sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia, avant de débarquer sur PS5 et Xbox Series X au lancement respectif de ces consoles, Just Dance 2021 tentera de séduire ses fans avec un nouveau mode Quickplay pour danser sans attendre et un mode World Dance Floor retravaillé avec des tournois permanents.

Voici la première liste des chansons présentes dans Just Dance 2021, cliquez sur le titre qui intéresse pour en voir un extrait vidéo :