Puisqu’on lui a trouvé un charme particulier à sa sortie en 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, signalons l’arrivée cette semaine de Jurassic World Evolution sur Nintendo Switch. Une version sous la forme d’une Complete Edition qui se compose du jeu de base et de tous ses DLC, dont les extensions dédiées au Dr. Wu, à Claire Dearing et à Jurassic Park.

Consistante, cette édition Switch de Jurassic World Evolution l’est donc assurément même si le fameux mode Challenge, lui-aussi au rendez-vous dans cette version, ne comble pour autant pas le manque global de profondeur du jeu de Frontier Developments.

Pour le reste, les développeurs promettent des optimisations qui vont bien pour cette Jurassic World Evolution : Complete Edition à 59,99€ sur Switch. Reste à savoir si la lisibilité ne souffre pas trop du mode nomade.