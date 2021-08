Bonne nouvelle pour ceux qui attendent d’ouvrir leur parc dans Jurassic World Evolution 2, ils pourront jouer avec la nature dès le 9 novembre sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Series X|S. Annoncée lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2021, la date de sortie a été révélée via un tout nouveau trailer du jeu de Frontier Developments, illustrant aussi les bonus de pré-commandes.

Profitons de l’occasion pour rappeler que ce second épisode se dotera, en plus d’un mode principal, de modes Sandbox et Challenge. Mais aussi d’un mode Chaos Theory avec ses scénarios basés sur des ré-imaginations des moments clés des films. Et si on ira au-delà des îles de Muertes Archipelago du premier volet, on pourra aussi obtenir des dinosaures volants et marins.

Un menu a priori appétissant pour un jeu qui, dans sa première itération, manquait justement de consistance. Place à de nouvelles images pour la forme.