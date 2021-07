Présenté lors du dernier E3, Jurassic World Evolution 2 nous fait le plaisir de revenir en vidéo. Pendant plus de 5 minutes, plusieurs membres de l’équipe de Frontier détaillent quelques nouveautés et axes de développement majeurs de ce nouveau jeu de gestion, images in-game à l’appui. Voici la longue vidéo en question.

Il est question des nouveaux lieux (au-delà des limites des cinq îles de Muertes Archipelago du premier titre) dans cette séquence. Sont aussi abordés les nouveaux dinosaures (reptiles volants et marins) et les ajouts effectués pour leur comportement dans le jeu. La vidéo s’attarde également sur les nouvelles options de gestion, dont l’arrivée des scientifiques à recruter et de la paléobotanique (pour nourrir les herbivores), ainsi que la mise en place de nouveaux centres d’intérêt pour les visiteurs (et la personnalisation qui va avec).

Enfin, on nous rappelle brièvement que Jurassic World Evolution 2 se dotera de modes Sandbox, Chaos Theory (ré-imagination des moments clés des films) et Challenge. En plus de son mode de jeu principal, bien sûr.

Sortie prévue en fin d’année sur PC et consoles.