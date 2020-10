Comme promis, les joueurs Nintendo Switch et Xbox One auront aussi droit à John Wick Hex. Tout d’abord lâché sur PC puis débarqué sur PS4, le très bon jeu de stratégie de Bithell Games et Good Shepherd Entertainment dispose à présent d’un bon de sortie en téléchargement sur les autres supports : le 4 décembre 2020.

La même date a été retenue pour la sortie d’une version boîte de John Wick Hex sur Switch, PS4 et Xbox One. En France, c’est Just For Games qui se chargera de cette édition physique mais uniquement pour les consoles de Nintendo et Sony, au prix de 25€.

Pour tout savoir sur John Wick Hex, on vous invite chaleureusement à retrouver notre test complet en cliquant sur ce lien.