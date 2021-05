Alors que la question de la bonne tenue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se pose encore pour certains, SEGA déroule son programme et nous présente le bien nommé Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel. Annoncé pour le 22 juin sur PC et consoles, cette vision vidéoludique de l’événement se présentera avec 18 épreuves olympiques à disputer en solo ou à plusieurs, en local ou en ligne.

Adoptant une approche plutôt arcade et familiale des JO, voire décalée si l’on se fie à la bande-annonce, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel disposera d’un créateur d’avatar avec quelques 100 options esthétiques et des costumes improbables.

Course (100m, 4x100m et 110m haies), lancer de marteau, saut en longueur, baseball, basketball, beach volley, BMX, boxe, judo, rugby à sept, football, natation (100m nage libre et 200m quatre nages), escalade, tennis de table et tennis, voilà les 18 épreuves annoncées.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel sera disponible sur PC (Steam), PS4, Switch, Xbox One et Stadia.