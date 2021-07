Les vieux de la vieille qui nous suivent depuis 2008 le savent bien, jeuxvideo24.com est un site de passionnés qui s’adresse à des lecteurs avertis.

Depuis notre virage en 2017, JV24 peut compter sur une poignée d’irréductibles rédacteurs-testeurs pour continuer sur cette voie, vous alimenter en divers articles (news, tests, billets d’humeur, etc.) et vidéos exclusives, ainsi que vous proposer sa propre couverture de grands événements du jeu vidéo (la gamescom en tête). Mais nous voulons encore grandir et répondre aux opportunités qui s’offrent à nous.

Dans l’optique de continuer à vous assurer du contenu de qualité et de faire face aux innombrables sorties qui rythment une année vidéoludique, nous avons plus que jamais besoin de grossir nos rangs en cherchant de nouveaux collaborateurs. Oui, jeuxvideo24 a besoin de vous.

Si les jeux vidéo vous passionnent, que vous aimez partager vos opinions et que rédiger est une tâche qui ne vous effraie pas, contactez-nous ! Vous êtes plutôt du genre vidéaste et voulez mettre votre talent au profit de notre chaîne Youtube (et ses plus de 14.000 abonnés) ? Vous souhaitez apporter votre expertise du SEO et des réseaux sociaux ? Envie de vous mettre au service d’un site animé par une joyeuse équipe avec plus de 13 années d’existence ? Envoyez-nous un petit mail ou rejoignez-nous sur Discord pour nous parler de vous.

Bien sûr, la motivation est indispensable pour rejoindre nos rangs d’autant plus que notre activité est totalement bénévole.

Contactez-nous !

N’attendez plus et lancez-vous dans l’aventure, nous sommes impatients de vous voir intégrer notre équipe !